Não se prevê um verão fácil para Franck Ilett. É que, com o empate do Manchester United em Sunderland (0-0) neste sábado, os Red Devils já só podem completar uma sequência de cinco vitórias seguidas na próxima temporada. E sem isso, já se sabe: Ilett não corta o cabelo.

Os triunfos frente a Chelsea, Brentford e Liverpool deixaram os adeptos do United esperançosos num final de temporada em grande. Sobretudo Franck Ilett, que não corta o cabelo desde outubro de 2024, quando fez a aposta que o tornou mundialmente famoso: só voltaria ao cabeleireiro quando os Reds de Manchester ganhassem uma mão-cheia de jogos seguidos.

Só que, em Sunderland, a equipa de Michael Carrick voltou às exibições medianas e, com isso, não conseguiu desfazer o nulo no marcador. Aliás, a melhor ocasião até pertenceu aos Black Cats, quando Lutsharel Geertruida acertou no ferro da baliza defendida por Lammens (71m).

No período de compensação, Matheus Cunha protagonizou a ocasião mais flagrante do Manchester United, que contou com Bruno Fernandes a tempo inteiro, mas rematou para a defesa de Roefs (90+3m).

Marco Silva derrotado em casa

Nos restantes jogos que arrancaram às 15h00, destaque para as vitórias do Brighton, frente ao já despromovido Wolverhampton por 3-0 [aos cinco minutos já vencia por 2-0 graças aos golos de Hinshelwood e Dunk], e do Bournemouth, na casa do Fulham, de Marco Silva, por 1-0.

O jovem brasileiro Rayan resolveu um jogo que teve duas expulsões na primeira parte, uma em cada equipa, de Christie (41m) e Andersen (45+7m).

Às 17h30 arranca o Manchester City-Brentford, o último duelo do dia da 36.ª jornada da Premier League.