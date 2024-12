O Manchester United, de Amorim, Bruno Fernandes e Dalot, vai a Londres defrontar o Arsenal, na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, ditou o sorteio realizado em Old Trafford.



O Clássico do futebol inglês vai ser jogado entre os dias 9 e 13 de janeiro.



Sorteio infeliz para red devils e «gunners» em comparação com o Manchester City, Chelsea e Liverpool, por exemplo, que vão receber equipas dos escalões inferiores.





O sorteio completo da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra:



Southampton-Swansea

Arsenal-Manchester United

Exeter City-Oxford United

Leyton Orient-Derby County

Reading-Burnley

Aston Villa-West Ham

Norwich-Brighton

Manchester City-Salford City

Millwall-Dagenham Redbridge

Liverpool-Accrington

Bristol City-Wolverhampton

Preston North End-Charlton Athletic

Chelsea-Morecambe

Middlesbrough-Blackburn Rovers

Bournemouth-WBA

Mansfield Town-Wigan

Tamworth-Tottenham

Hull City-Doncaster

Sunderland-Stoke City

Leicester-QPR

Brentford-Plymouth

Newcastle-Bromley

Everton-Peterborough

Wycombe-Portsmouth

Birmingham-Lincoln

Leeds-Harrogate

Nottingham Forest-Luton Town

Sheffield United-Cardif

Ipswich-Bristol Rovers

Fulham-Watford

Crystal Palace-Stockport

Coventry-Sheffield Wednesday