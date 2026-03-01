Na busca da terceira vitória consecutiva, o Fulham, de Marco Silva, venceu o Tottenham por 2-1, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Premier League.

Numa primeira parte de grande nível do conjunto orientado pelo treinador português, a equipa da casa cavou uma vantagem de 2-0 ao intervalo. Harry Wilson fez o primeiro golo do jogo logo a abrir (7m). De seguida, assistiu para o golo do Iwobi, aos 34 minutos.

No segundo tempo, o Tottenham reduziu através de Richarlison, que chegou ao nono golo na temporada. Contudo, o tento do avançado brasileiro não chegou para evitar a quarta derrota consecutiva dos «spurs».

Com esta vitória, o conjunto de Marco Silva ocupa o nono lugar com 40 pontos. Já o «spurs», afunda-se, ainda mais, na tabela e é 16.º lugar com 29 pontos.

Já o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, perdeu na deslocação ao reduto do Brighton por 2-1.

Num jogo com um início de «loucos», Diego Gomez (6m) fez o primeiro golo do jogo. Aos 13 minutos, Gibbs-White restabeleceu a igualdade para os comandados do técnico português. Contudo, num jogo de parada e resposta, bastaram dois minutos para Welbeck marcar e dar a vantagem para a equipa da casa. No segundo tempo, o Nottingham não foi capaz de materializar o volume ofensivo e, depois da derrota caseira diante do Fenerbahçe, volta a perder.

Com este resultado, o Brighton ocupa o 11.º lugar com 37 pontos. O Nottingham, por sua vez, é 17.º, primeiro acima da linha de água, com 27 pontos.

Noutros resultados, o Manchester United subiu ao terceiro lugar da Premier League depois de vencer o Crystal Palace por 2-1.