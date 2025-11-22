Um golo de Raúl Jiménez, já perto do minuto 90, permitiu ao Fulham, de Marco Silva, derrotar a equipa sensação da Premier League, o Sunderland (1-0), no Craven Cottage, em jogo da 12.ª jornada da competição.

Apesar de ter rematado bem mais e de ter tido mais bola do que o adversário, o Fulham só conseguiu desbloquear o nulo ao minuto 84, quando o ex-Benfica, Jiménez, desviou, de forma oportuna, um cruzamento de Samuel Chukwueze.

Após o apito final, elementos das duas equipas envolveram-se em escaramuças, com o treinador português no epicentro da confusão. A situação acabaria por ficar sanada em poucos segundos.

A equipa orientada por Marco Silva atinge os 14 pontos na tabela classificativa, somando mais três do que o West Ham, de Nuno Espírito Santo e Mateus Fernandes, que desperdiçou uma vantagem de dois golos na visita a Bournemouth, onde empatou a duas bolas.

Em apenas 35 minutos, Callum Wilson bisou pelo West Ham com duas finalizações práticas, a primeira a passe do guarda-redes Alphonse Areola e a segunda assistido pelo ex-Benfica, Todibo.

O Bournemouth, ainda invicto em casa na atual edição da Liga inglesa, respondeu na segunda parte, por Tavernier, de penálti aos 69 minutos, e Enes Unal, aos 81 minutos, na primeira vez em que tocou na bola. Os Cherries terminaram o jogo por cima e só não completaram a reviravolta porque Areola não o permitiu.

Com Toti Gomes no onze inicial, o Wolverhampton prolongou a série de maus resultados na Premier League, da qual é o último classificado, na receção ao Crystal Palace, jogo que perdeu por 2-0. Daniel Muñoz e Yeremi Pino marcaram entre os minutos 63 e 69.

Realce ainda para o triunfo dramático do Brighton, por 2-1, frente ao Brentford. Os forasteiros até marcaram primeiro, por Igor Thiago, de penálti (29 minutos), mas permitiram a reviravolta na reta final do encontro, marcaram Welbeck (71 minutos) e Hinshelwood (84 minutos).

O herói da tarde acabaria por ser o guarda-redes do Brighton, Bart Verbruggen, que defendeu um penálti batido por Igor Thiago ao minuto 90+3, garantindo desse modo o triunfo dos Seagulls.