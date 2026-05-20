Max Dowman, jovem extremo do Arsenal, tornou-se o jogador mais novo de sempre a conquistar a Premier League.

Os 'gunners' sagraram-se campeões ingleses 'no sofá', depois do empate do Manchester City (1-1) na visita ao Vitality Stadium, casa do Bournemouth, que afastou os 'citizens' da corrida ao título.

Assim, a par da conquista inédita da Premier League, 22 anos depois do último título do Arsenal, Max Dowman fica marcado na história como o mais jovem a vencer o título.

O extremo inglês sagrou-se campeão aos 16 anos e 139 dias e bateu o recorde de Phil Foden, médio do Manchester City, que se sagrou campeão em 2017/18, aos 17 anos e 350 dias.