Michail Antonio esteve envolvido num grave acidente de viação, este sábado, informou o West Ham.

Em comunicado, os «hammers» confirmam apenas o sucedido, sem dar conta do estado de saúde do avançado. De resto, o clube londrino refere apenas que «pensamentos e orações de todos no clube» estão com o internacional jamaicano e a sua família e amigos.

O West Ham, que colocou o emblena a negro na referida publicação nas redes sociais, termina o comunicado a referir que «emitirá uma atualização assim que for oportuno».

Segundo a imprensa inglesa refere, o jogador esteve envolvido num acidente grave e foi transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar. As imagens do estado em que ficou a viatura são de resto assustadoras.

O próximo jogo do West Ham está agendado para a próxima segunda-feira frente aos Wolves (20h00).

Rumours flying around that Michail Antonio was the driver of this Ferrari earlier today in Essex and had to be airlifted to hospital.



Hope he, or whoever the drives was, is OK first and foremost 🙏 pic.twitter.com/zDhPkJcc4H