Num duelo entre as duas equipas-sensação da liga inglesa esta temporada, o Nottingham Forest foi derrotado por 5-0 em casa do Bournemouth.

Com Jota Silva de início, a equipa de Nuno Espírito Santo não conseguiu travar o grande momento de forma de Justin Kluivert, que marcou logo aos nove minutos. O avançado neerlandês teve muito espaço no corredor central e, de fora da área, bateu Matz Sels com um remate colocado.

Já na segunda parte, aos 55 minutos, Kluivert tirou um cruzamento desde a esquerda e Dango Ouattara, de cabeça, dilatou a vantagem da equipa de Andoni Iraola.

O neerlandês viria a marcar instantes depois a passe de Ouattara, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Já o atacante do Burkina-Faso bisou aos 61 minutos, num lance em que foi lançado na profundidade por Tyler Adams.

O mesmo Ouattara deu contornos de goleada ao resultado mesmo na reta final, quando aproveitou a defesa de Sels para a frente após um remate de Marcus Tavernier e, em posição regular, encostou para o 4-0 (87m).

Mas o Bournemouth ainda chegou à mão cheia de golos, por intermédio de Antoine Semenyo, já em tempo de compensação (90+1m).

Depois de nove jogos sem conhecer o sabor da derrota, o Nottingham Forest perde e vê fugir o Arsenal na tabela. A equipa de Nuno Espírito Santo segue na terceira posição, com 44 pontos, a três dos «gunners», que ocupam o segundo posto de forma isolada, depois da vitória por 1-0 no reduto do Wolverhampton, de Vítor Pereira.

A primeira parte ficou marcada pela expulsão do jovem Myles Lewis-Skelly (43m) que, na tentativa de parar o contra-ataque dos Wolves, pisou Matt Doherty na zona do calcanhar e viu cartão vermelho direto.

Em cima do minuto 70, também o Wolverhampton ficou reduzido a dez. João Gomes, que já tinha sido admoestado no primeiro tempo, perdeu a bola e pisou Jurrien Timber. Ora, o médio brasileiro recebeu o segundo amarelo e Vítor Pereira ficou muito irritado.

Já quatro minutos depois, o conjunto de Mikel Arteta chegou à vantagem. Regressado de lesão, Riccardo Calafiori foi lançado logo após o intervalo e marcou, num lance de insistência, após um corte incompleto de Nelson Semedo na área.

O lateral-direito português foi titular – e capitão – tal como José Sá. Toti não jogou, enquanto Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes entraram aos 87 minutos.

Líder cumpre com distinção em casa

Sem qualquer espaço para surpresa, o Liverpool recebeu e venceu o aflito Ipswich por 4-1, nesta 23.ª ronda do campeonato inglês.

Ainda sem o lesionado Diogo Jota, os «reds» já venciam por 3-0 ao intervalo. Dominik Szoboszlai abriu a contagem aos 11 minutos, enquanto Mohamed Salah (35m) e Cody Gakpo (44m) também marcaram na primeira parte.

Já no segundo tempo, o neerlandês bisou, aos 66 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, Jacob Greaves (90m) selou o resultado final.

O Liverpool segue líder, com 53 pontos, enquanto o Ipswich é 18.º e antepenúltimo, podendo ser ultrapassado pelo Leicester nesta jornada.

Nos outros jogos que começaram ao início da tarde, o Newcastle venceu em casa do Southampton de Mateus Fernandes por 3-1 e o Brighton foi derrotado na receção ao Everton, por 1-0.

Resultados e classificação da liga inglesa