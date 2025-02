O Nottingham Forest, com um onze composto por vários habituais suplentes, precisou de ir a penáltis para vencer na visita ao Exeter City e, assim, carimbar a presença nos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Depois da igualdade a dois golos nos 90 minutos, a equipa de Nuno Espírito Santo até jogou com mais um durante o prolongamento, mas só conseguiu levar a melhor nos penáltis, por 4-2.

Magennis adiantou a equipa do terceiro escalão inglês logo aos cinco minutos, mas o Forest, com o português Jota Silva de início, completou a reviravolta ainda antes do intervalo, por Sosa (15m) e Awoniyi (37m). Na segunda parte, Magennis (50m) bisou.

Na reta final do tempo regulamentar, Jota enviou uma bola ao poste.

Apesar do apuramento para os oitavos, Nuno Espírito Santo fica a lamentar a lesão do guarda-redes brasileiro Carlos Miguel, que tinha ficado mal visto no primeiro golo. Já Awoniyi, teve de ser retirado do estádio de ambulância após um choque aparatoso, que motivou uma paragem de largos minutos.