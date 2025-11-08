Sortes distintas para Nuno Espírito Santo e Marco Silva, nos jogos desta tarde da 11.ª jornada da Premier League. O primeiro guiou o West Ham à vitória frente ao Burnley (3-2), enquanto o segundo foi derrotado, em Liverpool, pelo Everton (2-0).

Com os portugueses Mateus Fernandes (West Ham) e Florentino (Burnley) nos onzes iniciais, os Hammers viram-se em desvantagem aos 35 minutos, quando Flemming adiantou o Burnley, mas repuseram a igualdade em cima do intervalo por Callum Wilson.

Na segunda parte, Nuno Espírito Santo tirou do banco os heróis da reviravolta, Soucek e Walker-Peters, que apontaram os golos que valeram o triunfo no derradeiro quarto de hora do encontro. No último lance, Cullen aproveitou um erro grosseiro do guarda-redes rival, Areola, e fez o 3-2 final.

O West Ham somou a segunda vitória consecutiva na Liga inglesa e igualou o Burnley na tabela, somando ambos 10 pontos.

Apenas mais um tem o Fulham, de Marco Silva, que perdeu na casa do Everton por 2-0. Os Toffees, que não ganhavam há três jornadas, garantiram o triunfo com os golos de Idrissa Gueye e Michael Keane, um em cada parte.

A 11.ª jornada da Premier League, que abriu com o dramático empate do Manchester United frente ao Tottenham (2-2), prossegue este sábado com os jogos Sunderland-Arsenal (17h30) e Chelsea-Wolverhampton (20h00).