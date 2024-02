Mark Bellingham foi um avançado modesto, passando a carreira em diversas equipas dos escalões secundários do futebol inglês. Foi, também, agente da polícia, tendo chgado a sargento.

Hoje, com 47 anos, é o orgulhoso pai de uma das maiores estrelas do Real Madrid, Jude Bellingham; e também de outro possível craque: Jobe Bellingham, um médio ofensivo de 18 anos que joga no Sunderland, na segunda liga inglesa, depois de ter passado – tal como irmão - pelo Birmingham City.

Jobe brilhou este sábado, na vitória sobre o Plymouth Argyle, por 3-1, na 31ª jornada do Championship.

Marcou um golaço a meio do segundo tempo, apenas dois minutos depois de ter entrado em campo. Uma execução a rivalizar com as melhores obras de arte assinadas pelo irmão.

O jogo, de resto, teve grande golos. Desde logo, o primeiro, para a equipa visitante, assinado por Ryan Hardie, já perto do intervalo.

O Sunderland está na sexta posição, podendo lutar pla subida ao escalão principal através do play-off.

Com mais alguns momentos como o protagonizado hoje por Jobe Bellingham, bem pode sonhar com isso.