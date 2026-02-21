O Chelsea, de Pedro Neto, deixou escapar os três pontos frente ao Burnley de Florentino Luís, ao ao averbar o segundo empate consecutivo (1-1) na Premier League.

A equipa londrina entrou na partida a todo o vapor e Pedro Neto assistiu João Pedro logo aos quatro minutos. O avançado brasileiro, depois de um passe milimétrico do extremo português, só teve de encostar para o 1-0.

No segundo tempo, e com superioridade no marcador, Wesley Fofana viu o segundo cartão amarelo aos 72 minutos. Reduzido a dez jogadores, a formação orientada por Liam Rosenior não foi capaz de suster a pressão do Burnley que, aos 90+3 minutos, restabeleceu a igualdade no marcador.

Com este empate, o Chelsea encontra-se, à condição, no quarto lugar com 45 pontos, no entanto se o Manchester United vencer diante do Everton ultrapassa a formação londrina. Já o Burnley permanece abaixo da linha de água, na 19.ª posição, com 19 pontos.

Noutros jogos, o Aston Villa empatou por 1-1 diante do Leeds. Anton Stach abriu o marcador com um golaço de livre, aos 31 minutos. Na segunda parte, o reforço de inverno, Tammy Abraham fez o empate aos 88 minutos.

Veja o golo de Anton Stach:

Já o Brighton foi ao terreno do Brentford vencer por 2-0. Diego Gomez (30m) e Welbeck (45+1m) marcaram os golos da vitória dos visitantes.