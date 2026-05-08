Inglaterra: Pep Guardiola bate portugueses e é eleito treinador do mês
Técnico espanhol arrecada prémio pela 13.ª vez
Pep Guardiola venceu o prémio de melhor treinador da Liga inglesa no mês de abril.
O técnico espanhol conquistou esta distinção pela 13.ª vez desde a sua chegada ao Manchester City, em 2016. Guardiola é o terceiro com mais prémios de treinador do mês no principal escalão inglês, apenas atrás de Alex Fergunson (27) e Arsène Wenger (15).
Guardiola bateu a concorrência, entre outros, dos portugueses Nuno Espírito Santo (West Ham) e Vítor Pereira (Nottingham Forest).
O Manchester City fez o pleno de vitórias no mês de abril com triunfos nas deslocações aos terrenos de Chelsea (3-0) e Burnley (1-0) e na receção ao líder Arsenal (2-1).
Os «cityzens» estão ainda na luta pelo título inglês, mas não dependem só de si para o conquistar, pois estão cinco pontos atrás do Arsenal, tendo ainda um jogo em atraso.
