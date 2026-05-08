Internacional
Há 14 min
Inglaterra: pupilo de Vítor Pereira eleito melhor jogador do mês
Morgan Gibbs-White apontou quatro golos e uma assistência em três jogos
Morgan Gibbs-White apontou quatro golos e uma assistência em três jogos
Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, ganhou a corrida ao prémio de melhor jogador da Liga inglesa do mês de abril.
O médio inglês foi determinante nas vitórias da equipa de Vítor Pereira na fuga aos lugares de despromoção.
O jogador do Forest apontou quatro golos e uma assistência nos três jogos disputados em abril, incluindo um hat-trick na vitória por 4-1 na receção ao já despromovido Burnley.
Gibbs-White venceu o prémio numa lista de oito candidatos que incluía Rayan Cherki e Nico O´Rilley (Mancester City), Jarrod Bowen e Mavropanos (West Ham), Pascal Gross (Brighton), Noah Okafor (Leeds United) e Alex Scott (Bournemouth).
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