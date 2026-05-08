Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, ganhou a corrida ao prémio de melhor jogador da Liga inglesa do mês de abril.

O médio inglês foi determinante nas vitórias da equipa de Vítor Pereira na fuga aos lugares de despromoção.

O jogador do Forest apontou quatro golos e uma assistência nos três jogos disputados em abril, incluindo um hat-trick na vitória por 4-1 na receção ao já despromovido Burnley.

Gibbs-White venceu o prémio numa lista de oito candidatos que incluía Rayan Cherki e Nico O´Rilley (Mancester City), Jarrod Bowen e Mavropanos (West Ham), Pascal Gross (Brighton), Noah Okafor (Leeds United) e Alex Scott (Bournemouth).