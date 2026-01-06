O que mais irá acontecer esta época a Nuno Espírito Santo? No reencontro com o Nottingham Forest, de onde saiu em setembro do ano passado em rota de colisão com Evangelos Marinakis, o treinador português viu o seu West Ham marcar cedo, mas uma segunda parte terrorífica deitou tudo a perder. Nem a estreia do ex-Gil Vicente, Pablo, impediu a derrota por 2-1, que “afunda” os londrinos na zona de despromoção da Premier League.

A partida até começou bem para os hammers, que contaram com o português Mateus Fernandes no onze inicial e se adiantaram no marcador aos 13 minutos num lance infeliz de Murillo, que fez autogolo na sequência de um pontapé de canto batido por Crysencio Summerville.

O avançado neerlandês chegou a festejar o 2-0 a abrir o segundo tempo, mas o lance acabou anulado por fora de jogo do estreante Taty Castellanos no início da jogada.

Crysencio Summerville’s goal for @WestHam was disallowed for offside, then Nicolas Dominguez equalised for @NFFC minutes later! pic.twitter.com/zG7zrbIIyM — Premier League (@premierleague) January 6, 2026

Para piorar as coisas para Nuno Espírito Santo, o Nottingham Forest acabaria por empatar logo de seguida, por Nicolas Domínguez, novamente na sequência de um canto.

O 1-1 antecipou a estreia de Pablo, que entrou para o lugar de Lucas Paquetá aos 63 minutos, e o ex-Gil Vicente não demorou a visar a baliza adversária, mas o remate, ao minuto 72, saiu muito por cima.

Na reta final, o West Ham foi quem mais procurou a vitória, mas Kyle Walker-Peters (77m) e Jarrod Bowen (81m) não foram capazes de superar a oposição de Matz Sels e Murillo, respetivamente. E foi contra a corrente que sofreu o 2-1, num penálti cometido pelo guarda-redes Alphonse Areola descoberto pelo VAR que Gibbs-White converteu aos 89 minutos.

Sem ganhar para a Premier League desde o início de novembro, já lá vão 10 jornadas, o West Ham continua abaixo da “linha de água”, com 14 pontos. Agora a sete pontos de distância está o Nottingham Forest, a primeira equipa em zona de manutenção.