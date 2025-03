Depois de um susto, o Liverpool deu continuidade à caminhada triunfal na Premier League com um triunfo, por 3-1, na receção ao cada vez mais condenado à descida Southampton.

Com o português Mateus Fernandes a tempo inteiro, os Saints adiantaram-se no marcador no tempo de compensação da primeira parte, por Smallbone, na sequência de um desentendimento entre Alisson e Virgil van Dijk.

Ao intervalo, Arne Slot operou uma tripla alteração e o Liverpool não demorou a reagir. Aos 52 minutos, Darwin Núñez repôs a igualdade e, no lance seguinte, Mo Salah completou a reviravolta, de penálti.

Já com Diogo Jota em campo no Liverpool, o internacional egípcio acabaria por bisar perto do minuto 90, na conversão de um novo penálti, igualando Kun Aguero como o quinto melhor marcador da história da Premier League, com 184 golos. Alan Shearer lidera a lista com 260.

O Liverpool segue na primeira posição da Premier League, com 70 pontos, enquanto o Southampton é último, com apenas nove.