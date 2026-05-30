O inglês Raheem Sterling foi detido na passada quinta-feira por condução perigosa, posse de drogas e por se recusar a submeter a testes toxicológicos em Hampshire, no sul de Inglaterra.

Segundo as autoridades inglesas, o Lamborghini do avançado de 31 anos, que na segunda metade da última temporada alinhou nos neerlandeses do Feyenoord, embateu nos limitadores da faixa de rodagem, sem que o incidente tivesse provocado feridos ou outros veículos envolvidos.

«O condutor, um homem de 31 anos, de Berkshire, foi detido por suspeitas de condução após consumir drogas, posse de drogas da classe C e por não se submeter-se a provas», detalhou a polícia de Hampshire.

O internacional inglês, que está atualmente sem clube, saiu em liberdade, após pagamento de fiança, enquanto a investigação prossegue.