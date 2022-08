O Stoke City, clube que disputa o Championship inglês, anunciou esta quinta-feira que Michael O'Neill já não é o treinador da equipa principal.

O técnico norte-irlandês não resistiu aos maus resultados, com o clube a ocupar o penúltimo lugar da tabela classificativa.

O'Neill, de 53 anos, estava no Stoke City desde 2019, tendo orientado anteriormente a seleção da Irlanda do Norte, o Shamrock Rovers e o Brechin City.

Stoke City can confirm that manager Michael O’Neill has left the Club.



Assistant manager Dean Holden will take interim charge of the first-team.