O Swansea, orientado por Vítor Matos, empatou frente ao Middlesbrough por 2-2, em jogo a contar para a 41.ª jornada do Championship (II Liga Inglesa).

No primeiro tempo, Bangura, aos 12 minutos, abriu a contagem e colocou o Middlesbrough na frente. A equipa do treinador português não precisou de muito tempo para reduzir e o esloveno Zan Vipotnik, de grande penalidade, fez o 1-1 (20m). Perto do intervalo, o avançado do Swansea apontou o «bis», também de penálti, e chegou aos 22 tentos na temporada.

Ora, numa partida onde as defesas estiveram em destaque pela negativa, a terceira grande penalidade foi assinalada aos 75 minutos. Conway não desperdiçou da marca dos 11 metros e restabeleceu a igualdade no marcador (2-2). Até ao final, a equipa de Vítor Matos não foi capaz de desfazer o empate.

Com este resultado, os «Cisnes» somam o segundo empate consecutivo e ocupam o 15.º lugar, com 54 pontos, a meio da tabela entre 24 clubes. O Middlesbrough, por sua vez, mantém-se na corrida pela subida à Premier League e ocupa a terceira posição, com 72 pontos.