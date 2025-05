Taiwo Awoniyi, avançado do Nottingham Forest, já deixou o coma induzido, depois de ter sido operado à lesão abdominal grave, sofrida no jogo de domingo com o Leicester.

O jogador nigeriano, de 27 anos, passou pela primeira fase de uma delicada cirurgia na segunda-feira e, no dia seguinte, esteve em coma induzido, enquanto a equipa médica preparava todos os procedimentos. Já na quarta-feira, Awoniyi passou pela segunda etapa da operação para fechar a ferida. Ao início da noite, o avançado do Forest foi acordado do coma.

Segundo a imprensa inglesa, Taiwo Awoniyi sofreu uma rutura intestinal após chocar com o poste nos minutos finais do jogo com o Leicester. O nigeriano recebeu assistência e tentou regressar ao jogo, mas com muitas dificuldades.

Após a partida, Evangelos Marinakis, dono do Forest, travou-se de razões com o treinador português Nuno Espírito Santo, que já não podia fazer mais substituições aquando da lesão.

Marinakis manifestou preocupação com o estado do jogador e o Forest deverá abrir um processo interno por causa do episódio, de forma a apurar o que levou Awoniyi a regressar ao jogo.