Inglaterra: Thomas Partey com duas novas acusações de violação
O internacional ganês Thomas Partey, de 32 anos, é acusado de dois novos crimes de violação. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Crown Prosecution Service, o equivalente ao Ministério Público português, a entidade revelou as novas acusações.
Partey já enfrenta julgamento no dia 2 de novembro deste ano sob a acusação de ter atacado sexualmente três mulheres, declarando-se inocente no ano passado.
A Crown Prosecution Service diz que estas novas alegações foram relatadas pela primeira vez em agosto de 2025. Partey comparecerá no Tribunal de Westminster a 13 de março para responder às novas alegações.
Partey, que agora joga no Villarreal, na La Liga espanhola, jogou em clubes como Arsenal, Atlético Madrid, Maiorca e Almería.
