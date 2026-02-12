O internacional ganês Thomas Partey, de 32 anos, é acusado de dois novos crimes de violação. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Crown Prosecution Service, o equivalente ao Ministério Público português, a entidade revelou as novas acusações.

Partey já enfrenta julgamento no dia 2 de novembro deste ano sob a acusação de ter atacado sexualmente três mulheres, declarando-se inocente no ano passado. 

A Crown Prosecution Service diz que estas novas alegações foram relatadas pela primeira vez em agosto de 2025. Partey comparecerá no Tribunal de Westminster a 13 de março para responder às novas alegações.

Partey, que agora joga no Villarreal, na La Liga espanhola, jogou em clubes como Arsenal, Atlético Madrid, Maiorca e Almería. 

