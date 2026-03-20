O selecionador inglês Thomas Tuchel surpreendeu, esta sexta-feira, ao convocar 35 jogadores para os encontros de preparação para o Mundial 2026, com Uruguai (27 de março) e Japão (31 de março).

Entre as principais novidades estão os regressos de Kobbie Mainoo e Harry Maguire, ambos do Manchester United. Também o central Fikayo Tomori, do Milan, que não era chamado desde outubro de 2023, foi convocado. Dominic Solanke, avançado do Tottenham, também integra a lista, assim como o médio James Garner (Everton) e os guarda-redes Aaron Ramsdale (Newcastle) e Jason Steele (Brighton).

Em sentido contrário, apesar do lote alargado, Tuchel voltou a deixar de fora Trent Alexander-Arnold, lateral do Real Madrid, sobre quem o alemão já manifestou preocupações no capítulo defensivo. Ollie Watkins, em baixo de forma no Aston Villa, também fica de fora.

Jude Bellingham, apesar de não jogar desde o início de fevereiro devido a lesão, foi convocado.

Here we go. It's your #ThreeLions squad for March camp! 👀 — England (@England) March 20, 2026

Tuchel, citado pela Sky Sports, esclareceu que o grupo será dividido em praticamente dois. «Temos um estágio onde trazemos jogadores que não vimos, que não jogaram tanto, para abrir a competição por bilhetes para os EUA. A partir de sexta/sábado, um grupo vai chegar ao estágio e descansar. Vamos, depois, com um novo grupo de jogadores para o jogo contra o Japão.»

A lista de convocados da seleção inglesa:

Guarda-redes: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle) e Jason Steele (Brighton);

Defesas: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City) e Fikayo Tomori (Milan);

Médios: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa) e Adam Wharton (Crystal Palace);

Avançados: Jarrod Bowen (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munique), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal) e Dominic Solanke (Tottenham).