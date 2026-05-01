A vida corre bem a Vítor Pereira em Inglaterra. Depois de se ter colocado em vantagem nas meias-finais da Liga Europa frente ao Aston Villa, o português foi eleito o treinador da semana pela Associação de Treinadores de Futebol local, em virtude da goleada alcançada em Sunderland (5-0), na 34.ª jornada da Premier League.

Vítor Pereira and @NFFC have won this weeks Everest Men's Performance of the Week Award following their victory against Sunderland AFC last weekend. Congratulations Vítor🏆 pic.twitter.com/V9IlBkAP2a — LMA (@LMA_Managers) May 1, 2026

O técnico de 57 anos, natural de Espinho, já tinha vencido este prémio em março, na altura após um triunfo por 3-0 frente ao Tottenham.

O Nottingham Forest vive uma fase positiva na temporada. Não perde qualquer jogo desde meados de abril e vai numa sequência de quatro triunfos consecutivos, em todas as competições.

Na Premier League, continua a lutar pela manutenção, agora com uma vantagem de cinco pontos para os lugares de descida, quando faltam disputar quatro jornadas até ao final da prova.

Vítor Pereira está ainda entre os nomeados para o prémio de melhor treinador no mês de abril da Premier League, ao lado de Nuno Espírito Santo, que orienta o West Ham.