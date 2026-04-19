Inglaterra: Vítor Pereira goleia e dá passo de gigante rumo à permanência
Nottingham Forest recupera de 1-0 ao intervalo e vence o Burnley por 4-1
Depois de eliminar o FC Porto da Liga Europa, o Nottingham Forest conseguiu outro triunfo importante na luta pela permanência na Liga inglesa. No City Ground, a equipa comandada por Vítor Pereira venceu o Burnley por 4-1.
O Forest até foi para intervalo a perder, graças ao golo de Zian Flemming (45+2m), que teve muito espaço na área para finalizar.
Na segunda parte, a equipa de Vítor Pereira operou a reviravolta no marcador, à boleia do hat-trick do capitão Morgan Gibbs-White. Aos 62 minutos, o internacional inglês aproveitou um mau alívio da defesa visitante e fez o golo do empate.
Apenas sete minutos depois, Gibbs-White completou a cambalhota no resultado com um grande pontapé de primeira na área.
O hat-trick chegou aos 77 minutos, com um cabeceamento certeiro.
Já em tempo de descontos, Igor Jesus (90+8m), que tinha sido lançado ao intervalo, fixou o resultado final.
Com este resultado, o Nottingham Forest mantém-se no 16.º lugar, com 36 pontos, mais quatro do que o West Ham (17.º), que visita o Crystal Palace na segunda-feira. O Forest aproveita ainda o empate do Tottenham (18.º, 31 pontos) na véspera.
Já o Burnley, que teve Florentino e Marcus Edwards de início, está praticamente condenado à descida: é 19.º e penúltimo classificado, com 20 pontos.