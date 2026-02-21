No empate diante do Burnley por 0-0, Wesley Fofana foi expulso no decorrer da partida. Reduzido a dez jogadores, o Chelsea não foi capaz de suster a pressão da equipa visitante.

Após o final do jogo, o central francês foi vítima de racismo nas redes sociais por parte dos adeptos do clube londrino. O Chelsea já emitiu um comunicado, através do qual repudia os insultos direcionados ao jogador de 25 anos.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Wesley Fofana is sharing the racist messages he is receiving on Instagram. pic.twitter.com/cd3KiZ2oZX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 21, 2026

«Os insultos racistas direcionados ao Wes (Fofana) após o jogo de hoje da Premier League contra o Burnley são repugnantes e não serão tolerados.

Tal comportamento é totalmente inaceitável e vai contra os valores do jogo e tudo o que defendemos como clube. Não há espaço para o racismo.

Estamos inequivocamente ao lado de Wes. Ele tem todo o nosso apoio, assim como todos os nossos jogadores, que muitas vezes são obrigados a tolerar esse ódio simplesmente por fazerem o seu trabalho. Trabalharemos com as autoridades e plataformas relevantes para identificar os autores e tomar as medidas mais severas possíveis.», pode ler-se no comunicado.

Tal como o central do Chelsea, Hannibal foi igualmente alvo de insultos racistas. O médio de 23 anos partilhou nas suas redes sociais uma mensagem de um adepto que o apelida de «macaco terrorista».