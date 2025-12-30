Ainda não foi desta que o West Ham, de Nuno Espírito Santo, regressou às vitórias na Premier League, mantendo-se em zona de despromoção. São já oito jogos consecutivos sem ganhar para os Hammers, o últimos dos quais na receção ao Brighton (2-2), esta terça-feira, para a 19.ª jornada da prova.

Num jogo animado, que teve três penáltis, o West Ham, com Mateus Fernandes no onze inicial, desperdiçou duas vantagens no marcador. Lucas Paquetá assistiu Bowen para o 1-0, aos 10 minutos, e fez o 2-1, de penálti, em cima do intervalo.

Pelo meio, Danny Welbeck empatou, de grande penalidade (32m), e desperdiçou outra de forma displicente, aos 36 minutos. Bateu “à Panenka”, mas a bola foi devolvida pela barra da baliza defendida por Areola.

Porém, os Seagulls acabariam por chegar ao 2-2 na segunda parte, por Joel Veltman, que selou o resultado aos 61 minutos.

O Everton, que não vencia há três jornadas, agudizou a crise do Nottingham Forest, que derrotou por 2-0 graças aos golos de James Garner (19m) e Thierno Barry (79m).

O Forest, que somou a terceira derrota seguida no campeonato, esteve muito ativo no ataque, rematou por diversas vezes à baliza de Pickford, mas não conseguiu bater o dono da baliza da seleção inglesa.

Quem também interrompeu uma sequência de três jogos sem vencer na Liga inglesa foi o Newcastle, que aos sete minutos do jogo com o Burnley já ganhava por 2-0 graças aos golos de Joelinton e Wissa.

A meio do primeiro tempo, Laurent ainda reduziu para os Clarets, que contaram com Florentino no meio-campo, mas os Magpies haveriam de confirmar o triunfo, por 3-1, ao minuto 90+3, com o golo de Bruno Guimarães, que aproveitou um desentendimento entre o guarda-redes e um defesa do Burnley.