Acabou sem golos o jogo que encerrou a jornada 20 da liga inglesa.

O West Ham, ainda com muitas baixas por lesão, recebeu o Brighton em Londres.

A equipa de Roberto de Zerbi, que está a três pontos da formação de David Moyes, mandou no jogo em termos de posse de bola, apesar de jogar fora de casa, mas não foi capaz de chegar ao golo.

O Brighton fez mais remates (sete contra quatro) e acertou mais vezes no alvo (quatro contra uma) mas não foi eficaz.

Um nulo que é uma raridade numa jornada que rendeu 35 golos. De resto, todas as equipas tinham marcado nesta ronda de passagem de ano, excetuando o Sheffield United, derrotado pelo Manchester City por 2-0.

Com esta igualdade, o West Ham continua em zona de acesso à Liga Europa. O West Ham é sexto, com 34 pontos; o Brighton vem logo a seguir, com menos três. O sétimo lugar dá acesso à Liga Conferência.