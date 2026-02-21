Internacional
Há 1h e 15min
Inglaterra: West Ham empata e continua na zona de despromoção
Formação orientada por Nuno Espírito Santo empatou diante do Bournemouth (0-0)
AL
Formação orientada por Nuno Espírito Santo empatou diante do Bournemouth (0-0)
AL
O West Ham, orientado por Nuno Espírito Santo, empatou diante do Bournemouth por 0-0 e permanece na zona de descida.
A formação londrina vinha de um bom momento de forma com três vitórias nos últimos cinco jogos, no entanto, e com Mateus Fernandes a titular, não foi capaz de desfazer o nulo diante dos cherries.
Apesar do nulo no marcador, a equipa do técnico português terminou a partida com 20 remates, enquanto que a equipa visitante teve apenas metade das tentativas (dez remates).
Com este resultado, o West Ham permanece no 18.º lugar com 25 pontos. Por sua vez, o Bournemouth ocupa a oitava posição com 38 pontos.
It ends level in East London. pic.twitter.com/D0XBojstfo— West Ham United (@WestHam) February 21, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS