O West Ham, orientado por Nuno Espírito Santo, empatou diante do Bournemouth por 0-0 e permanece na zona de descida.

A formação londrina vinha de um bom momento de forma com três vitórias nos últimos cinco jogos, no entanto, e com Mateus Fernandes a titular, não foi capaz de desfazer o nulo diante dos cherries.

Apesar do nulo no marcador, a equipa do técnico português terminou a partida com 20 remates, enquanto que a equipa visitante teve apenas metade das tentativas (dez remates).

Com este resultado, o West Ham permanece no 18.º lugar com 25 pontos. Por sua vez, o Bournemouth ocupa a oitava posição com 38 pontos.