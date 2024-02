O West Ham venceu, em casa, o Brentford, por 4-2, em jogo da jornada 26 da Premier League. Jarrod Bowen foi a grande figura da partida, ao assinar um hat-trick no encontro.

O avançado dos «hammers» começou a fazer estragos logo aos cinco minutos, a passe de Emerson, e dois minutos depois voltou a marcar, desta feita após assistência de Coufal. O Brentford ainda reduziu por Maupay, aos 13 minuto, mas Bowen completou o hat-trick, aos 62 minutos. Pouco depois, aos 69 minutos, Emerson marcou, já depois de ter assistido. Wissa ainda reduziu aos 82 minutos, mas a vitória foi mesmo para o West Ham.

Oito jogo depois, a equipa de David Moyes voltou aos triunfos e está agora no 8.º lugar da Premier League, com 39 pontos. O Brentford está no 16.º posto, com 25 pontos, e com este resultado somou o terceiro desaire consecutivo.