Inglaterra: Wolverhampton e Newcastle anulam-se e seguem invictos em 2026
Wolves continuam "enterrados" na última posição da Premier League, Mapies falham assalto à zona europeia
Wolverhampton e Newcastle empataram a zero, na 22.ª jornada da Premier League, e aumentaram para quatro o número de jogos consecutivos sem perder na prova. Ainda assim, as duas equipas vivem temporadas muito diferentes entre si.
Nos Wolves, o guarda-redes José Sá foi titular e Rodrigo Gomes entrou na reta final de uma partida que teve poucas ocasiões de golo. Houve apenas quatro remates enquadrados com as balizas, dois para cada lado. Um jogo que deixará poucas saudades.
As duas equipas mantêm-se invictas em 2026, mas com perspetivas bem distintas. Se o Newcastle falhou o assalto à zona europeia, mantendo os 33 pontos que o deixam no grupo dos sétimos classificados, o Wolverhampton é último classificado com apenas oito pontos, estando a 14 de distância da zona de salvação.
Às 16h30 deste domingo, arranca o Aston Villa-Everton. A 22.ª jornada encerra na segunda-feira com o Brighton-Bournemouth (20h00).