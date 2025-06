Luke Williams, ex-treinador do Swansea, foi visto a trabalhar no aeroporto de Bristol, para grande surpresa dos adeptos. O técnico, de 44 anos, deixou o emblema galês, que disputa a II Liga inglesa, em fevereiro.

Nas redes sociais, foi publicada uma foto de Williams, de uniforme, no aeroporto. De início, a reação foi de descrença, com as pessoas a pensarem tratar-se de uma "farsa". No entanto, a informação foi confirmada pelo Athletic.

O trabalho consiste em ajudar passageiros com deficiência e mobilidade reduzida no terminal daquele aeroporto.

De acordo com fontes próximas, Luke Williams estava «ansioso» por fazer alguma coisa, em vez de ficar em casa. É uma história caricata, mas a realidade é que este treinador já conduziu autocarros no aeroporto para financiar a carreira, na fase inicial.

Além disso, tirou um curso de eletricista quando deixou o Swansea pela primeira vez, há dois anos. Ou seja, está habituado a pôr a "mão na massa".

No Swansea, o técnico acabou despedido em fevereiro, depois de vencer apenas 11 em 36 jogos (perdeu 18 e empatou sete).

Luke Williams espera por uma nova oportunidade no mundo do futebol. Por agora, o aeroporto vai-lhe bastando, enquanto aguarda por novos voos.