Já se sabia que o Manchester United está em contenção de custos. Houve o despedimento coletivo de quase 200 trabalhadores, alterações nos menus da academia do clube, o cancelamento do jantar de Natal, da gala de entrega de prémios anuais... e agora, há mais uma medida controversa.

Segundo o jornal inglês Team Talk, a administração liderada por Sir Jim Ratcliffe decidiu cortar na produção e doação de galhardetes aos adversários durante a pré-temporada.

Especialmente, diante dos rivais ingleses, como Leeds United, West Ham, Bournemouth e Everton. O único rival estrangeiro é a Fiorentina, mas será recebido em Old Trafford, em Manchester.

Durante a pré-temporada, é normal haver troca de galhardetes, camisolas e outros colecionáveis aos adversários, muitas das vezes de menor expressão. Apesar do simbolismo, Ratcliffe considera estes gastos dispensáveis, numa altura de aperto para o clube.

Recorde-se que, recentemente, foi noticiado também que Ruben Amorim rejeitou uma proposta de um documentário que valia dez milhões de euros. Porém, o clube teria de ceder a privacidade do balneário e do centro de treinos à equipa de produção do documentário, algo inaceitável para Amorim.