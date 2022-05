David Brooks, jogador do Bournemouth, revelou que superou um linfoma que lhe foi diagnosticado em outubro do ano passado.



«Já passaram alguns meses desde o meu último comunicado e durante esse período completei o meu tratamento ao cancro. Quero agradecer a todos os incríveis profissionais médicos pelo seu fantástico trabalho e apoio durante o processo. Na semana passada encontrei-me com um especialista para rever os meus resultados finais. É com enorme felicidade que informo que o tratamento foi bem sucessido e que estou livre do cancro. Estas palavras sabem tão bem e estou extremamente agradecido por todas as mensagens que recebi e que me ajudaram a superar esta fase difícil. Estou entusiasmado por iniciar o meu processo de recuperação para prosseguir a minha carreira desportiva», pode ler-se no comunicado do futebolista de 24 anos divulgado na página oficial dos «cherries».



«Os rapazes do Bournemouth tiveram uma excelente temporada e estou ansioso por regressar ao Vitality para apoiar a minha equipa numa das jornadas mais importantes da época. Estou determinado a trabalhar o mais arduamente possível nos próximos meses e mal posso esperar por voltar a jogar brevemente em frente a vocês. Obrigado mais uma vez», acrescenta ainda o atacante.



O internacional galês, formado no Mancester City e que representou a seleção inglesa até aos sub-20, não compete desde setembro do ano passado. Brooks acaba contrato com o Bournemouth este verão.

