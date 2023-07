Aos 22 anos, Lars Dendoncker anunciou o fim da carreira. O irmão de Leander Dendoncker justificou a decisão com um problema cardíaco que lhe foi detetado.



«Olá a todos. Por onde começo. Em criança, só tinha um sonho. Tornar-me futebolista profissional. Mas a minha carreira profissional e o meu sonho conheceram o fim muito cedo. Devido à minha condição cardíaca, decidi parar de jogar em benefício da minha própria saúde. Esta foi e será sempre a decisão mais difícil da minha vida. Mas não há como voltar atrás e tenho de olhar para o futuro. Isto vai levar tempo a processar. Aprendi imenso ao longo destes anos e tive de me sacrificar muito. Por isso, isto dói-me muito», escreveu no Instagram.



Internacional jovem pela Bélgica, o defesa começou a jogar no Club Brugge e em 2020 transferiu-se para o Brighton. Jogou pela equipa de sub-21 e sub-23 até se mudar para os escoceses do St. Johnstone em 2021/22.



Na época passada, Lars Dendoncker não esteve vinculado a qualquer clube.