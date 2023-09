Ivan Perisic sofreu uma «rotura do ligamento cruzado anterior complexa» no joelho direito, informou o Tottenham, esta quarta-feira.



O emblema londrino acrescenta que o extremo de 34 anos lesionou-se « num treino sem contacto». O jogador vai ser submetido a uma intervenção cirúgica e iniciar o longo processo de recuperação.



O Tottenham não deu uma estimativa do tempo de paragem de Perisic, mas este pode mesmo ter a época em risco e não voltar a vestir a camisola do clube. Isto porque o internacional croata termina contrato com os «spurs» no próximo verão.