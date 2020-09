James Rodriguez foi apresentado como reforço do Everton e mostrou-se entusiasmado com o desafio. Depois de Portugal, França, Espanha e Alemanha, o colombiano diz-se preparado para experimentar mais um país diferente na Europa.

«Sempre disse que o futebol é o mesmo onde quer que vás. Sei que o campeonato inglês é conhecido por ser duro e rápido, mas estou preparado para cair de pé», afirmou James na conferência de imprensa da sua apresentação.

O antigo jogador do Real Madrid diz ter encontrado uma equipa com «muita qualidade» e apontou a um «futuro promissor».

No Everton, James vai reencontrar Carlo Ancelotti, que trabalhou consigo no em Madrid e no Bayern de Munique. «É muito bom ter a oportunidade de voltar a trabalhar com ele. Temos uma relação muito boa.», rematou.