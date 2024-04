Jason Wilcox é o novo diretor técnico do Manchester United. O anúncio foi feito pelos «red devils», esta sexta-feira.

Wilcox vai trabalhar, de imediato, com todas as áreas técnicas do departamento do futebol, «de forma a atingir os mais altos padrões de desempenho», lê-se, em comunicado.

Anteriormente, o dirigente foi diretor do futebol do Southampton, bem como diretor da academia do Manchester City. Enquanto jogador, ganhou a Premier League, em 1995, ao serviço do Blackburn Rovers.