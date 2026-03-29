O Woking FC anunciou, este domingo, a contratação de Jermain Defoe como treinador. Esta é a primeira experiência enquanto técnico principal do antigo avançado inglês.

Em declarações aos meios de comunicação do emblema da quinta divisão inglesa, Defoe mostrou-se «entusiasmado» com a oportunidade de orientar o clube.

«O Woking é um clube histórico com um enorme potencial. Estou muito entusiasmado por fazer parte deste projeto e mal posso esperar para começar», pode ler-se.

Enquanto futebolista, Defoe representou clubes como o Tottenham, Sunderland, Rangers e Bournmouth. Como profissional, o avançado fez 762 jogos, nos quais apontou 305 golos e 60 assistências.