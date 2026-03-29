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Há 24 min
Jermain Defoe estreia-se como treinador principal no quinto escalão inglês
Antigo avançado vai treinar o Woking FC
AL
Antigo avançado vai treinar o Woking FC
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O Woking FC anunciou, este domingo, a contratação de Jermain Defoe como treinador. Esta é a primeira experiência enquanto técnico principal do antigo avançado inglês.
Em declarações aos meios de comunicação do emblema da quinta divisão inglesa, Defoe mostrou-se «entusiasmado» com a oportunidade de orientar o clube.
«O Woking é um clube histórico com um enorme potencial. Estou muito entusiasmado por fazer parte deste projeto e mal posso esperar para começar», pode ler-se.
Enquanto futebolista, Defoe representou clubes como o Tottenham, Sunderland, Rangers e Bournmouth. Como profissional, o avançado fez 762 jogos, nos quais apontou 305 golos e 60 assistências.
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