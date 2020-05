Numa sessão de perguntas nas redes sociais, Nemanja Matic recordou a infância na Sérvia, a passagem pelo Benfica e abordou a relação com que tem com José Mourinho.



«Na aldeia na Sérvia éramos pobres, mas felizes. Estávamos sempre a jogar futebol. Acreditem nos vossos sonhos, não desistam... Tive muitas dúvidas na minha carreira e pessoas que não acreditavam em mim. Recusado pelos grandes de Belgrado? Sabia que era bom o suficiente e um dia iria provar que eles tinham cometido um erro. Foi exatamente o que fiz», disse, citado pelo «The Guardian».



O internacional sérvio admitiu que o Benfica e Jorge Jesus mudaram a sua vida. «Jesus dizia-me que se o ouvisse e treinasse todo o dia, podia ser um dos melhores do mundo. O Benfica mudou a minha vida», frisou.



Após dois anos e meio na Luz, Matic voltou ao Chelsea pela mão de José Mourinho, um técnico... especial. «Se ganhas, ele é a melhor pessoa de sempre. Mas se perderes, escondeste dele no centro de treino. É um treinador incrível», atirou.