Um choque com David Luiz num jogo com o Arsenal em novembro do ano passado afastou Raúl Jiménez da competição até ao fim da época 2020/21.

O avançado mexicano, ex-Benfica, está recuperado da lesão sofrida na cabeça, participou em alguns jogos particulares na pré-época e até já regressou aos golos.

Agora, oito meses depois do enorme susto, Jiménez afirma estar quase pronto para voltar ao que era antes. «A parte física vai chegar. Honestamente, ainda não estou pronto para 90 minutos, mas estou quase lá. No último jogo já fiz 70 minutos. (...) Onde estou? Sinto-me completamente recuperado e o médico diz que estou bem. Em cada jogo e treino perguntam-me como estou. Sinto-me pronto para seguir em frente», disse o avançado em declarações ao canal do Wolverhampton.

Jiménez terá agora de jogar com uma proteção na cabeça e falou também da adaptação ao novo adereço. «Na primeira vez que a usei, foi difícil. Mas depois habituei-me e agora até gosto», disse a rir, referindo que tem usado um protótipo que ainda está a ser melhorado e a partir do qual será produzida a proteção definitiva que passará a usar durante os jogos.

O jogador de 30 anos falou ainda sobre o novo treinador, Bruno Lage. «Temos uma boa relação. Fala connosco, quer estar próximo de nós e saber como estamos e o que precisamos para melhorar. Sentimo-nos confortáveis com ele.»