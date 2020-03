Raúl Jiménez tem brilhado no Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e, em entrevista à Sky Sports, falou dos tempos difíceis que viveu no Benfica.

«Passei três épocas no Benfica à procura de estar no onze inicial. Umas vezes entrei, noutras vezes não. As lesões não me deixaram. Às vezes, os avançados que estavam na minha posição estavam sempre a marcar e, também por isso, era difícil jogar», começou por dizer.

As lesões atormentaram o avançado e não lhe permitiram ter mais minutos.

«Foram quatro anos da minha carreira no total, um no Atlético e três no Benfica, onde eu queria mais. Queria mais minutos. Eu sei que podia jogar mais», afirmou Jiménez.

O mexicano revelou ainda que foi difícil recusar propostas de muitos milhões da China mas explicou que não era o momento certo para dar esse passo na carreira. «Foi difícil porque eram por muitos milhões. Mas eu sabia que ainda não era hora de tomar essa decisão de quase acabar a minha carreira. Não é o mesmo estar na China ou na Europa. Acho que fiz a escolha certa», disse, por último.