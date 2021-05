Afastado dos relvados desde o final de novembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão na cabeça após choque com David Luiz num jogo entre o Wolverhampton e o Arsenal, Raúl Jiménez está perto de saber quando poderá voltar à competição, revelou o treinador Nuno Espírito Santo.

«O Raúl vai ser consultado pelo especialista no dia 18 de maio e a partir daí ficaremos a saber exatamente o que precisamos de fazer. Precisamos da autorização do especialista. Ele tem estado a trabalhar e está em forma», afirmou o treinador do Wolverhampton.

Jiménez, que comemorou 30 anos na quarta-feira, já treina com os restantes companheiros há várias semanas e aguarda por luz verde para regressar à competição em segurança. Caso tenha alta a 18 de maio, o avançado mexicano ex-Benfica tem ainda hipóteses de estar presente nos dois últimos jogos da época: a 19 de maio (Everton) e a 23 diante do Manchester United.