O português João Cancelo é o novo camisola sete do Manchester City, anunciou o clube esta terça-feira.

O versátil lateral aproveitou a saída de Raheem Sterling para o Chelsea, que era o dono desse dorsal, para trocar o 27 que utilizava desde da sua chegada a Manchester, em 2019.

O número sete não é estranho ao jogador de 28 anos, já que envergou esse mesmo número nas passagens pelo Valência e Inter de Milão.

Joao Cancelo is our new No.7️⃣ 🙌



