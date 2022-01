João Moutinho está nomeado para jogador do mês de janeiro da Premier League.



O internacional português contribuiu com dois golos e uma assistência para os três triunfos do Wolverhampton na prova.



O médio, de 35 anos, concorre para a distinção com Kevin de Bruyne (Man. City), David De Gea (Man. United), Jarrod Bowen (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton) e Jack Harrison (Leeds United).