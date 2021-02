Depois da experiência no Fleetwood Town, Joey Barton foi anunciado como o novo treinador do Bristol Rovers.



O penúltimo classificado da League One, do terceiro escalão do futebol inglês, informou que o contrato com o técnico é válido até 2023.



Barton, de 38 anos, deixou de jogar em 2017 depois ter sido suspenso por ano e meio por envolvimento em apostas.