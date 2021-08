Ainsley Maitland-Niles pediu publicamente para sair do Arsenal, numa altura em que a imprensa inglesa dá conta do interesse do Everton no jogador de 24 anos.

Numa publicação nas redes sociais, Niles afirmou que só quer ir para uma equipa que o queira e onde possa jogar, identificando mesmo o Arsenal.

Maitland-Niles foi formado no Arsenal, mas ainda não conseguiu impor-se nos gunners – termina contrato daqui a um ano. Na época passada, esteve cedido ao West Brom, clube pelo qual fez 15 jogos.