Mason Mount furou a quarentena a que o plantel do Chelsea está submetido depois do colega Callum Hudson-Odoi ter testado positivo para o coronavírus. O jovem inglês foi fotografado a jogar futebol no centro de Londres, num jogo que contou ainda com Declan Rice, jogador do West Ham que não estava obrigado a estar isolado.

De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea já chamou o jogador à razão. Em Inglaterra, além de Hudson-Odoi, também Mikel Arteta, treinador do Arsenal, testou positivo para o Covid-19.