O futebolista inglês Angus Macdonald está recuperado do cancro no intestino que lhe tinha sido diagnosticado há mais de três meses, anunciou esta quinta-feira o Hull City, clube que o central de 27 anos representa.

«O Hull City tem o prazer de anunciar que Angus MacDonald está completamente limpo do cancro no intestino», pode ler-se, em nota oficial emitida pelo clube que disputa a segunda liga inglesa, o Championship.

O Hull tinha revelado o problema de saúde de Angus a 4 de setembro, o que o levou a ainda não ter disputado qualquer jogo oficial em 2019/2020.

Hull City are delighted to announce the wonderful news that Angus MacDonald has been given the all-clear from bowel cancer 🧡🖤#hcafc | #theTigers