Morgan Gibbs-White, jogador do Wolverhampton, está ser criticado em Inglaterra por ter ignorado as recomendações do confinamento ao participar numa festa.

Alguns vídeos partilhados nas redes sociais - entretanto apagados - mostravam o médio de 20 anos num apartamento de Londres, a conviver com várias pessoas, incluindo duas concorrentes - Georgia Steel e Elma Pazar - de um «reality show» britânico, chamado «Love Island» (Ilha do Amor).

As imagens mostram mais de uma dezena de pessoas no apartamento, a beber e a encher balões de festa.

A festa terá começado na passada quinta-feira, de noite, e prolongou-se até à manhã seguinte.

Treinado por Nuno Espírito Santo, o Wolverhampton conta ainda com os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Daniel Podence, Pedro Neto e Diogo Jota no plantel.