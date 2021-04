Os jogadores e o restante staff do Swansea, equipa galesa que alinha no segundo escalão de Inglaterra, anunciou um boicote simbólico às redes sociais.

Na base da decisão estão mensagens de abuso e discriminação nas mais variadas plataformas. A partir das 17h00 desta quinta-feira não haverá qualquer tipo de atividade.

Além dos jogadores e staff do clube, as equipas sub-23, sub-18 e feminina também aderiram ao protesto que abrange, naturalmente, toda a presença do Swansea no Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube, TikTok e Snapchat.

Recentemente, Jamal Lowe, jogador do atual 4.º classificado do Championship, foi alvo de insultos racistas no Instagram após uma derrota.