O jogo entre o Coventry Sphinx e o AFC Rushden & Diamonds, a contar para a Northern Premier League Midlands Division, foi interrompido no sábado devido a alegados insultos sexistas dirigidos à árbitra da partida, informaram os dois clubes da liga amadora inglesa.

Num comunicado divulgado após o encontro, o AFC Rushden & Diamonds explicou que «um comentário de natureza sexista terá sido dirigido à árbitra no final da primeira parte. As tentativas de identificar o indivíduo não tiveram sucesso».

O clube acrescentou estar «profundamente preocupado e desapontado com o ocorrido», sublinhando que comportamentos discriminatórios «não têm lugar no clube ou na comunidade do futebol em geral».

Em declarações à comunicação interna do clube, o treinador do Diamonds, Elliot Sandy, afirmou que a árbitra decidiu suspender o encontro enquanto a pessoa em causa era retirada do recinto desportivo. No intervalo, a árbitra comunicou às equipas que não se sentia confortável para prosseguir com o jogo, levando à interrupção definitiva da partida.

O Coventry Sphinx também reagiu ao acontecimento e publicou uma nota onde confirma a versão apresentada pelo emblema de Northamptonshire: «A árbitra alertou ambos os clubes sobre um comentário depreciativo feito por um espectador.»

O clube que recebeu a partida lamentou o episódio, sublinhou que, tal como o adversário, não tem espaço para este tipo de comportamentos e garantiu colaboração total com as autoridades desportivas.

«Realizaremos uma investigação sobre o incidente e responderemos a quaisquer perguntas recebidas da liga e da FA», pode ler-se na nota, sem que a árbitra em questão tivesse sido identificada.

Do lado do Diamonds, foi pediu para que qualquer adepto que tenha testemunhado o incidente ou que possua informações entrasse em contacto com o clube.